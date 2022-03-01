Обстрел телевышки в Киеве: восстановлено цифровое вещание некоторых каналов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Киеве захватчики нанесли удар по телебашне, которая находится в районе метро "Дорогожичи". Снаряд попал в аппаратную вещателя. Сейчас восстановлено цифровое вещание некоторых каналов. Об этом УНН пишет со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.
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"Восстановили цифровое вещание следующих каналов: UA Первый, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина 24. Все будет Украина!"- говорится в сообщении.