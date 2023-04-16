Обстріл Миколаївщини, в якому загинуло двоє підлітків: окупанти випустили по Снігурівці до 10 ракет С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У великодню ніч внаслідок масованого ракетного обстрілу Снігурівки загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Як повідомляє Офіс Генерального прокурора за цим фактом розпочато кримінальне провадження, передає УНН.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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«За даними слідства, 16 квітня 2023 року о 02.10 год армія рф атакувала ракетами місто Снігурівку Миколаївської області. Ворожі снаряди поцілили по житловим будинкам та об’єктам цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки», - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти та вибухотехніки ГУ Нацполіції в області.