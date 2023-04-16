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Обстрел Николаевщины, в котором погибли двое подростков: оккупанты выпустили по Снигиревке до 10 ракет С-300

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В пасхальную ночь в результате массированного ракетного обстрела Снигиревки погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. Как сообщает Офис Генерального прокурора по данному факту начато уголовное производство, передает УНН.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Детали

«По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02.10 ч армия рф атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области. Вражеские снаряды попали по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники ГУ Нацполиции в области.

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