Обстрел Николаевщины, в котором погибли двое подростков: оккупанты выпустили по Снигиревке до 10 ракет С-300

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Детали

«По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02.10 ч армия рф атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области. Вражеские снаряды попали по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники ГУ Нацполиции в области.