Обстрел Николаевщины, в котором погибли двое подростков: оккупанты выпустили по Снигиревке до 10 ракет С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В пасхальную ночь в результате массированного ракетного обстрела Снигиревки погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. Как сообщает Офис Генерального прокурора по данному факту начато уголовное производство, передает УНН.
При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Детали
«По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02.10 ч армия рф атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области. Вражеские снаряды попали по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники ГУ Нацполиции в области.