Обстріл Херсона: в ОВА повідомили про двох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона російськими загарбниками загинули двоє людей, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич 23 грудня у Телеграм, пише УНН.
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"російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Зазнали руйнувань оселі херсонців неподалік центру міста. Люди з жахом покидали свої домівки, зрозумівши, що ворог веде прицільний вогонь по мирних мешканцях. Попередньо відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку", - повідомив Янушевич.
З його слів, на місці обстрілу працювали рятувальники, правоохоронці та медики. Бригади швидкої допомоги надавали допомогу пораненим.
Доповнення
Раніше в ОП повідомляли, що 23 грудня внаслідок чергового удару російських окупантів по Корабельного району Херсона відомо про одного загиблого.
Перед цим прокуратура повідомила, що 23 грудня через ранковий ворожий обстріл Херсона загинуло двоє місцевих жителів. Утім, не вказувала, у якому районі це сталося. Тож, чи йдеться про тих самих жертв, наразі невідомо.