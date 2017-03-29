Обшуки у Нацбанку стосувалися його керівництва – А.Ситник

“Ця справа стосується керівництва НБУ. Це важко назвати класичними обшуками, оскільки ніяких спротивів з боку представників Нацбанку не було. Вони адекватно зустріли наших працівників, видали ті документи, які детективам потрібні були. Розслідування по цій справі триває”, — зазначив А.Ситник.

Як повідомляв УНН, НАБУ сьогодні проводило обшуки у Національному банку України.

Пізніше у НАБУ повідомили подробиці слідчих дій у Нацбанку.