Обшуки у Нацбанку стосувалися його керівництва – А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Справа, через яку Національне антикорупційне бюро проводило сьогодні обшуки у Національному банку України, стосувалася керівництва НБУ. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.
“Ця справа стосується керівництва НБУ. Це важко назвати класичними обшуками, оскільки ніяких спротивів з боку представників Нацбанку не було. Вони адекватно зустріли наших працівників, видали ті документи, які детективам потрібні були. Розслідування по цій справі триває”, — зазначив А.Ситник.
Як повідомляв УНН, НАБУ сьогодні проводило обшуки у Національному банку України.
Пізніше у НАБУ повідомили подробиці слідчих дій у Нацбанку.