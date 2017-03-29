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Обшуки у Нацбанку стосувалися його керівництва – А.Ситник

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Справа, через яку Національне антикорупційне бюро проводило сьогодні обшуки у Національному банку України, стосувалася керівництва НБУ. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.

“Ця справа стосується керівництва НБУ. Це важко назвати класичними обшуками, оскільки ніяких спротивів з боку представників Нацбанку не було. Вони адекватно зустріли наших працівників, видали ті документи, які детективам потрібні були. Розслідування по цій справі триває”, — зазначив А.Ситник.

Як повідомляв УНН, НАБУ сьогодні проводило обшуки у Національному банку України.

Пізніше у НАБУ повідомили подробиці слідчих дій у Нацбанку.

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