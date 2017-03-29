Обыски в Нацбанке касались его руководства - А.Сытник

"Это дело касается руководства НБУ. Это трудно назвать классическими обысками, поскольку никаких сопротивлений со стороны представителей Нацбанка не было. Они адекватно встретили наших сотрудников, выдали те документы, которые детективам нужны были. Расследование по этому делу продолжается", - отметил А.Сытник.

Как сообщал УНН, НАБУ сегодня проводило обыски в Национальном банке Украины.

Позже в НАБУ сообщили подробности следственных действий в Нацбанке.