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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128104 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106780 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Обыски в Нацбанке касались его руководства - А.Сытник

Обыски в Нацбанке касались его руководства - А.Сытник

Киев • УНН

 • 11074 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Дело, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило сегодня обыски в Национальном банке Украины, касалась руководства НБУ. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.

"Это дело касается руководства НБУ. Это трудно назвать классическими обысками, поскольку никаких сопротивлений со стороны представителей Нацбанка не было. Они адекватно встретили наших сотрудников, выдали те документы, которые детективам нужны были. Расследование по этому делу продолжается", - отметил А.Сытник.

Как сообщал УНН, НАБУ сегодня проводило обыски в Национальном банке Украины.

Позже в НАБУ сообщили подробности следственных действий в Нацбанке.

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