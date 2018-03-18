Образотворче мистецтво: російська молодь показала, як псує бюлетені

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Окрім прихильників нині правлючої влади в обличчі президента РФ Володимира Путіна, або поплічників опозиціонера Олексія Навального, які російські вибори 2018 вирішили байкотувати, деякі сміливі молоді громадяни Росії не побоялись не лише зіпсувати виборчий бюлетень, але й викласти відповідне фото у соцмережі, передає УНН.

Деякі виборці зверху імен кандидатів писали маркером імена персонажів серіалу “Гра Престолів”, та “обирали президентом” Дейнеріс Таргаріен або Джона Сноу.

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Інші, напроти, в кожному полі для галочок вписували по букві, формуючи фрази типу “Путін вор”.

Нагадаємо, опозиціонер Олексій Навальний заявив на брифінгу про порушення, які виявила його команда спостерігачів на виборах президента Росії.

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