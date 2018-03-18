Изобразительное искусство: российская молодежь показала, как портит бюллетени
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Кроме сторонников сегодня правящей власти в лице президента РФ Владимира Путина, или соратников оппозиционера Алексея Навального, которые российские выборы 2018 решили бойкотировать, некоторые смелые молодые граждане России не побоялись не только испортить избирательный бюллетень, но и выложить соответствующее фото в соцсети, передает УНН.
Некоторые избиратели сверху имен кандидатов писали маркером имена персонажей сериала "Игра престолов", и "выбирали президентом" Дейнерис Таргариен или Джона Сноу.
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Другие, напротив, в каждом поле для галочки вписывали по букве, формируя фразы типа "Путин вор".
Напомним, оппозиционер Алексей Навальный заявил на брифинге о нарушениях, которые обнаружила его команда наблюдателей на выборах президента России.