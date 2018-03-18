Изобразительное искусство: российская молодежь показала, как портит бюллетени

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 2014 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 10473 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 57120 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70824 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101505 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108897 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116405 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 18 марта. УНН. Кроме сторонников сегодня правящей власти в лице президента РФ Владимира Путина, или соратников оппозиционера Алексея Навального, которые российские выборы 2018 решили бойкотировать, некоторые смелые молодые граждане России не побоялись не только испортить избирательный бюллетень, но и выложить соответствующее фото в соцсети, передает УНН.

Некоторые избиратели сверху имен кандидатов писали маркером имена персонажей сериала "Игра престолов", и "выбирали президентом" Дейнерис Таргариен или Джона Сноу.

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Другие, напротив, в каждом поле для галочки вписывали по букве, формируя фразы типа "Путин вор".

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный заявил на брифинге о нарушениях, которые обнаружила его команда наблюдателей на выборах президента России.

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