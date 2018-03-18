Изобразительное искусство: российская молодежь показала, как портит бюллетени

Некоторые избиратели сверху имен кандидатов писали маркером имена персонажей сериала "Игра престолов", и "выбирали президентом" Дейнерис Таргариен или Джона Сноу.

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Другие, напротив, в каждом поле для галочки вписывали по букве, формируя фразы типа "Путин вор".

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный заявил на брифинге о нарушениях, которые обнаружила его команда наблюдателей на выборах президента России.