Обраний віце-президент США розповів про підготовку альтернативи Obamacare
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Обраний віце-президент США Майкл Пенс заявив, що республіканці поки не закінчили роботу над програмою медичного страхування, яка стане альтернативою Obamacare. Про це він розповів в інтерв’ю CNN, передає УНН.
За його словами, у них вже є кілька “чудових ідей” і вони близькі до того, щоб остаточно замінити реформу медичного страхування Obamacare.
“Ми вже дуже близькі. Я вважаю, що ми представимо її (проект реформи.) в перші дні після інавгурації,” — повідомив обраний віце-президент.
Також М.Пенс запевнив, що яскраве гасло обраного президента Дональда Трампа про “страховку для всіх” насправді говорить про її доступність для кожного американця.
“Обраний президент ясно заявив, що хоче, щоб конгрес прийняв альтернативний законопроект, який передбачає більш низьку вартість медичного страхування і дозволить зробити її доступною для кожного американця,” — додав М.Пенс.
Як повідомляв УНН, близько 20 млн американців залишаться без страховки у разі часткової відміни Obamacare.