Избранный вице-президент США рассказал о подготовке альтернативы Obamacare
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Избранный вице-президент США Майкл Пенс заявил, что республиканцы пока не закончили работу над программой медицинского страхования, которая станет альтернативой Obamacare. Об этом он рассказал в интервью CNN, передает УНН.
По его словам, у них уже есть несколько "замечательных идей" и они близки к тому, чтобы окончательно заменить реформу медицинского страхования Obamacare.
"Мы уже очень близки. Я считаю, что мы представим ее (проект реформы.) В первые дни после инаугурации", - сообщил избранный вице-президент.
Также М.Пенс заверил, что яркий лозунг избранного президента Дональда Трампа о "страховке для всех" на самом деле говорит о ее доступности для каждого американца.
"Избранный президент ясно заявил, что хочет, чтобы конгресс принял альтернативный законопроект, который предусматривает более низкую стоимость медицинского страхования и позволит сделать ее доступной для каждого американца", - добавил М.Пенс.
Как сообщал УНН, около 20 млн американцев останутся без страховки в случае частичной отмены Obamacare.