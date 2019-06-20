Оборот роздрібної торгівлі з початку року зріс на 9,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Оборот роздрібної торгівлі в Україні у порівнянних цінах у січні-травні 2019 року збільшився на 9,6% проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, у січні-травні 2019 року оборот роздрібної торгівлі відносно січня-травня 2018 року у порівнянних цінах становив 109,6%.
У травні 2019 року проти травня 2018 року оборот роздрібної торгівлі становив 108,2%, порівняно з квітнем 2019 року – 101,1%.
Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі в січні–травні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався у Вінницькій (на 18,3%), Черкаській (на 15,6%), Одеській (на 15,2%), Тернопільській (на 14,8%), Київській (на 13,2%) областях та у м. Києві (на 13,2%).
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, товарооборот між Україною і ЄС у першому кварталі зріс на 6%.