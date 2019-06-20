Оборот розничной торговли с начала года вырос на 9,6%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Оборот розничной торговли в Украине в сопоставимых ценах в январе-мае 2019 года увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Так, в январе-мае 2019 года оборот розничной торговли относительно января-мая 2018 года в сопоставимых ценах составил 109,6%.
В мае 2019 года против мая 2018 года оборот розничной торговли составил 108,2% по сравнению с апрелем 2019 года - 101,1%.
Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-мае 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Винницкой (на 18,3%), Черкасской (на 15,6%), Одесской (на 15,2%), Тернопольской ( на 14,8%), Киевской (на 13,2%) областях и в г. Киеве (на 13,2%).
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, товарооборот между Украиной и ЕС в первом квартале вырос на 6%.