Оборонець Хачеріді дебютував за грецький ФК "ПАОК"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Український захисник, кандидат до національної збірної Євген Хачеріді дебютував у складі грецького “ПАОКу” в товариському поєдинку проти бельгійського “Андерлехта”. Про повідомляє Федерація футболу України, передає УНН.
Грецький “ПАОК” у рамках підготовки до наступного сезону зіграв товариський матч проти третьої команди бельгійського вищого дивізіону — “Андерлехта”. Українець Хачеріді вийшов у стартовому складі свого нового клубу і провів на полі 45 хвилин.
У другому таймі на заміну вийшов інший український легіонер “ПАОКу” — півзахисник Євген Шахов.
Результативними діями українці не відзначилися, а сам матч завершився бойовою нічиєю — 2:2.
Відзначимо, що у другій половині гри у складі бельгійців з’явився Євген Макаренко, який у міжсезоння перейшов до “Андерлехта” із “Кортрейка”.
Нагадаємо, що Хачеріді заключив із греками трирічний контракт.