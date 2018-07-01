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Оборонець Хачеріді дебютував за грецький ФК "ПАОК"

Оборонець Хачеріді дебютував за грецький ФК "ПАОК"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Український захисник, кандидат до національної збірної Євген Хачеріді дебютував у складі грецького “ПАОКу” в товариському поєдинку проти бельгійського “Андерлехта”. Про повідомляє Федерація футболу України, передає УНН.

Грецький “ПАОК” у рамках підготовки до наступного сезону зіграв товариський матч проти третьої команди бельгійського вищого дивізіону — “Андерлехта”. Українець Хачеріді вийшов у стартовому складі свого нового клубу і провів на полі 45 хвилин.

У другому таймі на заміну вийшов інший український легіонер “ПАОКу” — півзахисник Євген Шахов.

Результативними діями українці не відзначилися, а сам матч завершився бойовою нічиєю — 2:2.

Відзначимо, що у другій половині гри у складі бельгійців з’явився Євген Макаренко, який у міжсезоння перейшов до “Андерлехта” із “Кортрейка”.

Нагадаємо, що Хачеріді заключив із греками трирічний контракт.

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