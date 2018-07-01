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Защитник Хачериди дебютировал за греческий ФК "ПАОК"

Защитник Хачериди дебютировал за греческий ФК "ПАОК"

Киев  •  УНН

 • 6940 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Украинский защитник, кандидат в сборную Евгений Хачериди дебютировал в составе греческого “ПАОКа” в товарищеском поединке против бельгийского “Андерлехта”. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.

Греческий “ПАОК” в рамках подготовки к следующему сезону сыграл товарищеский матч против третьей команды бельгийского высшего дивизиона — “Андерлехта”. Украинец Хачериди вышел в стартовом составе своего нового клуба и провел на поле 45 минут.

Во втором тайме на замену вышел другой украинский легионер “ПАОК” — полузащитник Евгений Шахов.

Результативными действиями украинцы не отличились, а сам матч завершился боевой ничьей — 2:2.

Отметим, что во второй половине игры в составе бельгийцев появился Евгений Макаренко, который в межсезонье перешел в “Андерлехт” с “Кортрейка”.

Напомним, что Хачериди заключил с греками трехлетний контракт.

Украинские Национальные Новости

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