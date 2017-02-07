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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Обмеження руху транспорту через негоду ввели на Волині

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Через складні погодні умови на дорогах Волинської області введено обмеження руху транспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

Обмеження руху транспорту через негоду ввели на Волині

З 18 год. 7 лютого на дорогах місцевого значення Волинської області Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожице-Торчин-Шклинь-/Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин-Білостік), рух закрито для усіх видів транспорту.

Наразі рух транспорту обмежено в трьох областях:

- Хмельницька область

З 5 год. 3 лютого на дорогах місцевого значення в межах області;

З 9 год. 30 хв. 7 лютого на а/д Н-03 Житомир-Чернівці, км 247 – км 278 (м. Дунаївці – м. Кам.-Подільський).

- Вінницька область

З 14 год. 7 лютого на дорогах М-21 Житомир-Могилів-Подільський (км 131- км 230), Р-08 Немирів-Ямпіль (км 35 – км 115 (від м. Тульчин до м. Ямпіль))

- Закарпатська область

З 5 лютого у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород-Демічі (18км.) через річку Латориця.

Також, як повідомляв УНН, через негоду рух транспорту на Тернопільщині тимчасово обмежено.

 

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