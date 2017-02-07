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Ограничение движения транспорта из-за непогоды ввели на Волыни

Киев • УНН

 • 6697 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Из-за сложных погодных условий на дорогах Волынской области введено ограничение движения транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Ограничение движения транспорта из-за непогоды ввели на Волыни

С 18 ч. 7 февраля на дорогах местного значения Волынской области Т-18-02/М-07/-Маюничи-Большая-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-рожица-Торчин-Шклинь-/Н-17/км 110 - км 117 (Торчин-Белосток), движение закрыто для всех видов транспорта.

Сейчас движение транспорта ограничено в трех областях:

- Хмельницкая область

С 5 ч. 3 февраля на дорогах местного значения в пределах области;

С 9 ч. 30 мин. 7 февраля на а / д Н-03 Житомир-Черновцы, км 247 - км 278 (г. Дунаевцы - м. Кам.-Подольский).

- Винницкая область

С 14 ч. 7 февраля на дорогах М-21 Житомир-Могилев-Подольский (км 131- км 230), Р-08 Немиров-Ямполь (км 35 - км 115 (от г. Тульчин в г..Ямполь))

- Закарпатская область

С 5 февраля в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород-Демичи (18 км.) Через реку Латорица.

Также, как сообщал УНН, из-за непогоды движение транспорта в Тернопольской временно ограничено.

Украинские Национальные Новости

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