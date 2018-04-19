Обмеження на продаж алкоголю вдарять по місцевим бюджетам - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Наділення місцевої влади повноваженнями обмежувати продаж алкоголю викличе зниження надходжень до бюджетів. Про це в своєму блозі написала координатор комітету з роздрібної торгівлі ЄБА Юлія Загарій, передає УНН.
Йдеться про проект ЗУ № 3149 "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових)".
Зазначений документ був прийнятий Парламентом 23 березня. Його вже підписав Глава парламенту, і проект переданий на підпис Президенту.
"Запропоновані обмеження продажів істотно вплинуть на місцеві бюджети, які вже заклали в дохідній частині надходження від акцизного податку з роздрібної торгівлі алкогольними напоями, ставка якого становить 5%", - зазначила Загарій.
У той же час, за її словами, зниженню надходжень до бюджету від алкобізнесу сприяє і незаконний оборот продукції.
"За даними Державної фіскальної служби України в 2017 році в порівнянні з 2016 роком, незаконний обіг алкогольної продукції зріс у 8 разів, що також викликає значне недоотримання коштів", - підкреслила Загарій.
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Також, на думку експерта, законодавче закріплення права встановлення заборон на продаж спиртних напоїв в нічний час може привести до істотного зростання тіньового обороту алкогольних напоїв і появи нових нелегальних каналів продажів алкоголю.
"Зокрема, може збільшитися попит на алкоголь домашнього виробництва, який не відповідає жодним критеріям якості та безпеки. Крім цього, в багатьох містах, в яких вже діють обмеження щодо нічного продажу алкогольних напоїв, не дивлячись на заборону, здійснюється торгівля зазначеними товарами в нічний час, з'явився сервіс з надання послуг з доставки за допомогою таксі будь-якого виду алкогольної продукції в будь-який час і розвивається торгівля нелегальним алкоголем через Інтернет (де також без проблем можна придбати алкогольні напої в будь-який час)", - резюмувала Загарій.
Як повідомлялося раніше, прийнятий Радою законопроект № 3149 пропонує наділити місцеву владу правом самовільно встановлювати тимчасові обмеження на продаж алкогольної продукції у стаціонарних точках торгівлі.
Раніше цю ініціативу депутатів розкритикували в АМКУ, пояснивши, що в такому випадку буде порушений принцип ринкової конкуренції.
Також нагадаємо, що в Європейській Бізнес Асоціації закликали Президента не підписувати законопроект № 3149.