Ограничения на продажу алкоголя ударят по местным бюджетам - эксперт

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 3544 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 22774 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 49152 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 64066 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 90482 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 132412 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 99939 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 133057 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186559 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 281812 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 136020 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 126737 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 108248 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 144148 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 90356 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 92020 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 145870 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 397480 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 357215 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 441924 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 8514 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 9872 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 20580 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 31345 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 37353 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Ограничения на продажу алкоголя ударят по местным бюджетам - эксперт

Киев • УНН

 • 11485 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Наделение местных властей полномочиями ограничивать продажу алкоголя вызовет снижение поступлений в бюджеты. Об этом в своем блоге написала координатор комитета по розничной торговле ЕБА Юлия Загарий, передает УНН.

Ограничения на продажу алкоголя ударят по местным бюджетам - эксперт

Речь о проекте ЗУ № 3149 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых)”.

Указанный документ был принят Парламентом 23 марта. Его уже подписал Глава парламента, и проект передан на подпись Президенту.

“Предложенные ограничения продаж существенно повлияют на местные бюджеты, которые уже заложили в доходной части поступления от акцизного налога с розничной торговли алкогольными напитками, ставка которого составляет 5%”, — отметила Загарий.

В то же время, по ее словам, снижению поступлений в бюджет от алкобизнеса способствует и незаконный оборот продукции.

“По данным Государственной фискальной службы Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом, незаконный оборот алкогольной продукции вырос в 8 раз, что также вызывает значительное недополучение средств”, — подчеркнула Загарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алкогольные запреты неоднократно доказывали свою неэффективность

Также, по мнению эксперта, законодательное закрепление права установления запретов на продажу спиртных напитков в ночное время может привести к существенному росту теневого оборота алкогольных напитков и появлению новых нелегальных каналов продаж алкоголя.

“В частности, может увеличиться спрос на алкоголь домашнего производства, который не соответствует никаким критериям качества и безопасности. Кроме этого, во многих городах, в которых уже действуют ограничения по ночной продаже алкогольных напитков, несмотря на запрет, осуществляется торговля указанными товарами в ночное время, появился сервис по предоставлению услуг по доставке с помощью такси любого вида алкогольной продукции в любое время и развивается торговля нелегальным алкоголем через Интернет (где также без проблем можно приобрести алкогольные напитки в любое время)”, — резюмировала Ю.Загарий.

Как сообщалось ранее, принятый Радой законопроект № 3149 предлагает наделит местные власти правом самовольно устанавливать временные ограничения на продажу алкогольной продукции с стационарных точках торговли.

Ранее эту инициативу депутатов раскритиковали в АМКУ, пояснив, что в таком случае будет нарушен принцип рыночной конкуренции

Также напомним, что в Европейской Бизнес Ассоциации призвали Президента не подписывать законопроект № 3149. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88