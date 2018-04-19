Ограничения на продажу алкоголя ударят по местным бюджетам - эксперт

Речь о проекте ЗУ № 3149 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых)”.

Указанный документ был принят Парламентом 23 марта. Его уже подписал Глава парламента, и проект передан на подпись Президенту.

“Предложенные ограничения продаж существенно повлияют на местные бюджеты, которые уже заложили в доходной части поступления от акцизного налога с розничной торговли алкогольными напитками, ставка которого составляет 5%”, — отметила Загарий.

В то же время, по ее словам, снижению поступлений в бюджет от алкобизнеса способствует и незаконный оборот продукции.

“По данным Государственной фискальной службы Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом, незаконный оборот алкогольной продукции вырос в 8 раз, что также вызывает значительное недополучение средств”, — подчеркнула Загарий.

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Также, по мнению эксперта, законодательное закрепление права установления запретов на продажу спиртных напитков в ночное время может привести к существенному росту теневого оборота алкогольных напитков и появлению новых нелегальных каналов продаж алкоголя.

“В частности, может увеличиться спрос на алкоголь домашнего производства, который не соответствует никаким критериям качества и безопасности. Кроме этого, во многих городах, в которых уже действуют ограничения по ночной продаже алкогольных напитков, несмотря на запрет, осуществляется торговля указанными товарами в ночное время, появился сервис по предоставлению услуг по доставке с помощью такси любого вида алкогольной продукции в любое время и развивается торговля нелегальным алкоголем через Интернет (где также без проблем можно приобрести алкогольные напитки в любое время)”, — резюмировала Ю.Загарий.

Как сообщалось ранее, принятый Радой законопроект № 3149 предлагает наделит местные власти правом самовольно устанавливать временные ограничения на продажу алкогольной продукции с стационарных точках торговли.

Ранее эту инициативу депутатов раскритиковали в АМКУ, пояснив, что в таком случае будет нарушен принцип рыночной конкуренции.

Также напомним, что в Европейской Бизнес Ассоциации призвали Президента не подписывать законопроект № 3149.