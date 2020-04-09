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Обмежень щодо в’їзду до Дніпра немає - голова ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Обмежень щодо в’їзду до Дніпра та виїзду з міста немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.

"Наразі жодних обмежень щодо в’їзду до обласного центру не існує. Тому що не було відповідного рішення обласної комісії ТЕБ і НС. Транзитні машини, машини з інших областей можуть спокійно в’їжджати до міста і виїжджати з нього. Блокпости, які є навколо Дніпра, діють в штатному режимі. Ми працюємо в повній взаємодії з Нацполіцією", – сказав Бондаренко.

За його словами, такі обмеження діятимуть тільки за нагальної потреби.

Повідомляється, що Голова ОДА координуватиме цю роботу разом з начальником ГУ НП в Дніпропетровській області Володимиром Огурченком.

"Ми домовилися з очільником міськради Дніпра Борисом Філатовим, що за потреби будемо обговорювати необхідність обмежити рух до Дніпра, виносити це питання на обласну комісію ТЕБ і НС та ухвалювати рішення", – зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині зафіксовано 6 нових випадків коронавірусу, з них п’ять – у Першотравенську. Загалом в області – 48 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

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