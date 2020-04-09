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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 25081 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 35044 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 51981 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Ограничений относительно въезда в Днепр нет - глава ОГА

Ограничений относительно въезда в Днепр нет - глава ОГА

Киев  •  УНН

 • 19263 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Ограничений въезда в Днепр и выезда из города нет. Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Пока никаких ограничений въезда в областной центр не существует. Потому что не было соответствующего решения областной комиссии ТЭБ и ЧС. Транзитные машины, машины из других областей могут спокойно въезжать в город и выезжать из него. Блокпосты, которые есть вокруг Днепра, действуют в штатном режиме. Мы работаем в полном взаимодействии с Нацполицией", - сказал Бондаренко.

По его словам, такие ограничения будут действовать только по необходимости.

Сообщается, что глава ОГА будет координировать эту работу вместе с начальником ГУ НП в Днепропетровской области Владимиром Огурченко.

"Мы договорились с главой горсовета Днепра Борисом Филатовым, что при необходимости будем обсуждать необходимость ограничить движение в Днепр, выносить этот вопрос на областную комиссию ТЭБ и ЧС и принимать решение", - отметил Бондаренко.

Напомним, в Днепропетровской области зафиксировано 6 новых случаев коронавируса, из них пять - в Першотравенске. Всего в области - 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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