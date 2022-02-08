Обговорили шляхи деескалації та активізацію нормандського формату: Кулеба та глава МЗС Франції провели переговори в Києві

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Києві переговори з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, під час яких вони обговорили спонукання РФ до деескалації та активізацію Нормандського формату. Про підсумки зустрічі повідомили у МЗС, передає УНН.