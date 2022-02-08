Обговорили шляхи деескалації та активізацію нормандського формату: Кулеба та глава МЗС Франції провели переговори в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Києві переговори з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, під час яких вони обговорили спонукання РФ до деескалації та активізацію Нормандського формату. Про підсумки зустрічі повідомили у МЗС, передає УНН.
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Зокрема, Кулеба подякував французькому колезі за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі агресивних дій Російської Федерації, а також активні посередницькі зусилля Франції задля пошуку політико-дипломатичного вирішення російсько-українського збройного конфлікту, насамперед у рамках Нормандського формату.
Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відданість Франції принципу “Жодних рішень щодо України без України” та наголосив на суверенному праві України, як і будь-якої іншої держави, самостійно визначати власне майбутнє.
“Міністри обговорили шляхи деескалації безпекової ситуації та активізації політичного врегулювання, зокрема у рамках Нормандського формату. Вони погодилися, що важливим кроком на цьому шляху має стати відведення Російською Федерацією військ від державного кордону та з тимчасово окупованих територій України. Співрозмовники наголосили, що нова хвиля агресії проти України матиме для Росії безпрецедентно жорсткі наслідки”, — йдеться в повідомленні.
Також, міністри риділили особливу увагу зміцненню обороноздатності України, а також забезпеченню її економічної та фінансової стабільності.
Дмитро Кулеба запросив французьку сторону взяти участь на високому рівні в парламентському саміті Кримської платформи у серпні.
Нагадаємо
Раніше, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся із російським лідером Володимиром Путіним. Переговори тривали понад п'ять годин.
За підсумками переговорів Макрон також заявив, що США, ЄС та НАТО продовжать переговори щодо деескалації ситуації навколо України та сказав, що найближчими днями стануть вирішальними.
Він також заявив, що гарантії безпеки необхідно надати Україні та всьому регіону.