Обсудили пути деэскалации и активизацию нормандского формата: Кулеба и глава МИД Франции провели переговоры в Киеве

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Киеве переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, во время которых они обсудили побуждение РФ к деэскалации и активизацию Нормандского формата. Об итогах встречи сообщили в МИД, передает УНН.