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Обсудили пути деэскалации и активизацию нормандского формата: Кулеба и глава МИД Франции провели переговоры в Киеве

Обсудили пути деэскалации и активизацию нормандского формата: Кулеба и глава МИД Франции провели переговоры в Киеве

Киев • УНН

 • 23225 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Киеве переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, во время которых они обсудили побуждение РФ к деэскалации и активизацию Нормандского формата. Об итогах встречи сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

В частности, Кулеба поблагодарил французского коллегу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессивных действий Российской Федерации, а также активные посреднические усилия Франции для поиска политико-дипломатического решения российско-украинского вооруженного конфликта, прежде всего в рамках Нормандского формата.

Жан-Ив Ле Дриан подтвердил приверженность Франции принципу “Никаких решений по Украине без Украины” и акцентировал на суверенном праве Украины, как и любого другого государства, самостоятельно определять собственное будущее.

“Министры обсудили пути деэскалации ситуации и активизации политического урегулирования, в частности в рамках Нормандского формата. Они согласились, что важным шагом на этом пути должен стать отвод Россией войск от государственной границы и с временно оккупированных территорий Украины. Собеседники подчеркнули, что новая волна агрессии против Украины будет иметь для России беспрецедентно жесткие последствия”, — говорится в сообщении.

Также, министры уделили особое внимание укреплению обороноспособности Украины, а также обеспечению ее экономической и финансовой стабильности.

Дмитрий Кулеба пригласил французскую сторону принять участие на высоком уровне в парламентском саммите Крымской платформы в августе.

Напомним

Ранее, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.

По итогам переговоров Макрон также заявил, что США, ЕС и НАТО продолжат переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины и сказал, что ближайшие дни станут решающими.

Он также заявил, что гарантии безопасности необходимо предоставить Украине и всему региону.

 

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