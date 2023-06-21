Обговорили подальший розвиток зернової ініціативи: Кулеба зустрівся із новим главою МЗС Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з новим главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Як повідомили у дипвідомстві, йшлося про подальший розвиток Чорноморської зернової ініціативи, передає УНН.
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Як повідомили у дипвідомстві, у Лондоні Дмитро Кулеба провів першу зустріч з новим турецьким колегою Хаканом Фіданом.
"Глави МЗС обговорили розвиток співпраці України та Туреччини, продовження Чорноморської зернової ініціативи та розширення глобальної підтримки Формули миру", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Раніше Кулеба зустрівся зі своїм австрійським колегою Александром Шалленбергом. За даними МЗС, головні дипломати України та Австрії під час зустрічі обговорили економічну співпрацю, торгівлю, страхування та збільшення гуманітарної підтримки.