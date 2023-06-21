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Обсудили дальнейшее развитие зерновой инициативы: Кулеба встретился с новым главой МИД Турции

Киев • УНН

 • 665506 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с новым главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Как сообщили в дипведомстве, речь шла о дальнейшем развитии Черноморской зерновой инициативы, передает УНН.

Обсудили дальнейшее развитие зерновой инициативы: Кулеба встретился с новым главой МИД Турции

Детали

Как сообщили в дипведомстве, в Лондоне Дмитрий Кулеба провел первую встречу с новым турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Главы МИД обсудили развитие сотрудничества Украины и Турции, продолжение Черноморской зерновой инициативы и расширение глобальной поддержки Формулы мира", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее Кулеба встретился со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом. По данным МИД, главные дипломаты Украины и Австрии во время встречи обсудили экономическое сотрудничество, торговлю, страхование и увеличение гуманитарной поддержки.

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