ОАСК просять заборонити Разумкову підписувати закон про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. До Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) поступила заява, в якій просять заборонити голові Верховної Ради Дмитру Разумкова здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі. Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook, передає УНН.
“Позивач, зокрема, просить ОАСК у порядку забезпечення позову заборонити Голові Верховної Ради та будь-кому із окремих депутатів та працівників апарату парламенту вчиняти будь-які спрямовані на підписання ЗУ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення“, прийнятого 31 березня, його направлення на підпис Президентові та подальше офіційне опублікування Закону”, — йдеться у повідомленні суду.
Зараз Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.
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Нагадаємо, Верховна Рада України після 4,5 місяців розгляду проголосувала в цілому за законопроект № 2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.