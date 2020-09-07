ОАСК просять скасувати рішення про обов'язкове ранкове виконання Гімну у столичних школах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва просять скасувати рішення мера Києва Віталія Кличка про виконання Гімну у столичних школах кожного ранку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Київської міської ради щодо визнання протиправним частково рішення №433/9512 від 30 липня 2020 року "Про обов’язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності". Зокрема, позивач просить скасувати п.1.2. вказаного рішення, яким рекомендовано виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності на початку кожного дня за участю учнів та вчителів", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що серед інших вимог – вжити заходи забезпечення позову шляхом зупинення рішення Київської міської ради у вказаній частині.
Зазначається, що наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, голова комітету ВР з питань освіти та науки був здивований рішенням Київради про запровадження обов’язкового виконання Гімну України у школах, адже не розуміє мети.