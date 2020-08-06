Бабак здивований рішенням Київради про обов’язкове виконання Гімну у школах

“Трішки здивований, якщо чесно. Я не зовсім розумію для чого це. Будь-які речі, які ми робимо повинні мати якусь мету. От яку мету ми зараз переслідуємо, змушуючи дітей кожного дня виконувати Гімн України”, - сказав Бабак, коментуючи рішення Київради про запровадження обов’язкового виконання гімну перед початком занять у школах.

За його словами, може це і підвищить рівень патріотизму, але треба подивитися на зріз суспільної думки щодо такого рішення та на думку школярів.

“Я не знаю, чи це призведе до більшої поваги до своєї країни чи це викличе якесь роздратування, ми не знаємо”, - додав Бабак.

Нагадаємо, у столичних школах діти щодня починатимуть навчання із виконання Державного Гімну.