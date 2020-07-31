У київських школах навчання щодня розпочинатимуть з Гімну України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У столичних школах діти щодня починатимуть навчання із виконання Державного Гімну. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Київради, передає УНН із посиланням на Facebook депутата Київради від ВО "Свобода" Ігоря Мірошниченка.
"Щодня навчання у школах Києва діти будуть розпочинати виконанням національного славня. Цей проект... щойно проголосувала Київрада. Це рішення не є нашим "нову-хау". Наприклад, подібним чином кожен навчальний день починають учні у Сполучених Штатах", - написав Мірошниченко.
Нагадаємо, як повідомили у МОЗ, з початку навчального року, з 1 вересня, будуть різні норми організації навчального процесу для дітей та дорослих. Наприклад, викладацький склад повинен бути у масках.