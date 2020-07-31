У київських школах навчання щодня розпочинатимуть з Гімну України

"Щодня навчання у школах Києва діти будуть розпочинати виконанням національного славня. Цей проект... щойно проголосувала Київрада. Це рішення не є нашим "нову-хау". Наприклад, подібним чином кожен навчальний день починають учні у Сполучених Штатах", - написав Мірошниченко.

Нагадаємо, як повідомили у МОЗ, з початку навчального року, з 1 вересня, будуть різні норми організації навчального процесу для дітей та дорослих. Наприклад, викладацький склад повинен бути у масках.