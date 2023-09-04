Арабські Емірати хочуть легалізувати азартні ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Об'єднані Арабські Емірати можуть стати першою державою Перської затоки, яка легалізувала казино. Країна створила федеральний орган для регулювання цієї галузі, повідомляє Вloomberg, передає УНН.
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ОАЕ зробили крок до легалізації азартних ігор, створивши федеральний орган для регулювання цієї галузі. Цей орган буде відповідати за запровадження «провідної у світі нормативно-правової бази» для національної лотереї та комерційних ігор.
Рішення ОАЕ легалізувати азартні ігри є значним поворотним моментом для країни, де закони ісламу забороняють цю практику. Це також потенційно може стати великим стимулом для економіки ОАЕ, оскільки азартні ігри є прибутковим бізнесом.
Відповідно до звіту Bloomberg Intelligence, ОАЕ можуть щорічно отримувати 6,6 мільярдів доларів доходу від азартних ігор. Це може зробити ОАЕ одним із найбільших ринків азартних ігор у світі.
Дубай, найбільший емірат ОАЕ, є найбільш імовірною точкою для нових казино. Місто вже є популярним туристичним напрямком, і відкриття казино могло б ще більше залучити туристів.
Деякі відомі бренди казино вже працюють або планують розширення в Дубаї. Серед них Caesars Entertainment Inc., Kerzner International Ltd. та MGM Resorts International.
Легалізація азартних ігор є частиною ширших зусиль ОАЕ з пом’якшення законів та правил, щоб зробити країну більш привабливою для туристів та інвесторів.
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