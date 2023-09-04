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Арабські Емірати хочуть легалізувати азартні ігри

Арабські Емірати хочуть легалізувати азартні ігри

Київ • УНН

 • 381653 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Об'єднані Арабські Емірати можуть стати першою державою Перської затоки, яка легалізувала казино. Країна створила федеральний орган для регулювання цієї галузі, повідомляє Вloomberg, передає УНН.

Деталі

ОАЕ зробили крок до легалізації азартних ігор, створивши федеральний орган для регулювання цієї галузі. Цей орган буде відповідати за запровадження «провідної у світі нормативно-правової бази» для національної лотереї та комерційних ігор.

Рішення ОАЕ легалізувати азартні ігри є значним поворотним моментом для країни, де закони ісламу забороняють цю практику. Це також потенційно може стати великим стимулом для економіки ОАЕ, оскільки азартні ігри є прибутковим бізнесом.

Відповідно до звіту Bloomberg Intelligence, ОАЕ можуть щорічно отримувати 6,6 мільярдів доларів доходу від азартних ігор. Це може зробити ОАЕ одним із найбільших ринків азартних ігор у світі.

Дубай, найбільший емірат ОАЕ, є найбільш імовірною точкою для нових казино. Місто вже є популярним туристичним напрямком, і відкриття казино могло б ще більше залучити туристів.

Деякі відомі бренди казино вже працюють або планують розширення в Дубаї. Серед них Caesars Entertainment Inc., Kerzner International Ltd. та MGM Resorts International.

Легалізація азартних ігор є частиною ширших зусиль ОАЕ з пом’якшення законів та правил, щоб зробити країну більш привабливою для туристів та інвесторів.

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