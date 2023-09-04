Арабские Эмираты хотят легализовать азартные игры

Детали

ОАЭ сделали шаг к легализации азартных игр, создав федеральный орган для регулирования этой отрасли. Этот орган будет отвечать за внедрение «ведущей в мире нормативно-правовой базы» для национальной лотереи и коммерческих игр.

Решение ОАЭ легализовать азартные игры является значительным поворотным моментом для страны, где законы ислама запрещают эту практику. Это также потенциально может стать большим стимулом для экономики ОАЭ, поскольку азартные игры являются прибыльным бизнесом.

Согласно отчету Bloomberg Intelligence, ОАЭ могут ежегодно получать 6,6 миллиардов долларов дохода от азартных игр. Это может сделать ОАЭ одним из крупнейших рынков азартных игр в мире.

Дубай, крупнейший эмират ОАЭ, является наиболее вероятной точкой для новых казино. Город уже является популярным туристическим направлением, и открытие казино могло бы еще больше привлечь туристов.

Некоторые известные бренды казино уже работают или планируют расширение в Дубае. Среди них Caesars Entertainment Inc., Kerzner International Ltd. и MGM Resorts International.

Легализация азартных игр является частью более широких усилий ОАЭ по смягчению законов и правил, чтобы сделать страну более привлекательной для туристов и инвесторов.

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