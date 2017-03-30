О.Стародубцев про тендер Міноборони: на недобросовісних замовників тендерів треба тиснути

“Потрібно чітко розуміти, що Prozorro це інструмент. Через Prozorro можна чітко подивитися історію замовника, тобто що він робив, які закупівлі. Однак, дуже велику роль грає також і громадськість. Ми дуже обережно замовником регулюємо закупівлі. Бо замовники всі дуже різні. Є дитячі садочки, є "Укрзалізниця".

У поточній ситуацію по Міноборони єдине, що ми можемо робити — це громадський тиск. Отакі погані змовники вони не люблять розголосу. Тому розголошуйте це скрізь. Пишіть на Facebook, звертайтеся до мене, до Нефьодова (заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України — ред.). Тобто використовуйте ці горизонтальні зв’язки доки ті державні органи, які мають цим займатися, а це в першу чергу Державна аудиторська служба, не відреагують. Їм просто потрібно ще трішки реформуватися”, — зазначив він.

За словами О.Стародубцева, питання сумнівних тендерів, навіть якщо мова про Міноборони, треба обов’язково вирішувати.

“Ми розуміємо що тендер має пройти чесно. З іншого боку, у нас війна і що потрібно на передову видніше генералам, хоча довіра до них, в плані закупівель, не дуже (велика - ред.). Ми розуміємо, що їм потрібно швидше. Були періоди, коли все було добре. Зараз потрібно, звісно, вирішувати ці питання”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Міноборони провело сумнівний паливний тендер попри судову заборону.

Сама процедура вказаних закупівель тривалий час блокувалася збоку ТОВ “ВІЙСЬСКРВІС ВОЛОНТЕР”, яке у подальшому відкликало свою скаргу.

Перемогу у вказаному тендері, що проходив за переговорною процедурою, здобула невідома на паливному ринку компанія ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка раніше ніколи не брала участі у паливних закупівлях держаних органів.