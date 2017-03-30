О.Стародубцев о тендере Минобороны: на недобросовестных заказчиков тендеров надо давить
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Повлиять на заказчика, который допустил нарушения при тендерной закупке, система публичных закупок Prozorro не может. Поэтому на недобросовестных организаторов торгов, вроде Минобороны, надо делать общественное давление. Об этом УНН заявил директор Департамента регулирования публичных закупок Александр Стародубцев, комментируя скандальный тендер МО в котором двухсотмиллионную победу одержала никому неизвестная компания, а сам тендер был проведен несмотря на судебный запрет.
"Нужно четко понимать, что Prozorro это инструмент. Через Prozorro можно четко посмотреть историю заказчика, то есть что он делал, какие закупки. Однако, очень большую роль играет также и общественность. Мы очень осторожно заказчиком регулируем закупки. Потому что заказчики все очень разные. Есть детские сады, а есть "Укрзализныця".
В текущей ситуации по Минобороны единственное, что мы можем делать - это общественное давление. Такие плохие заговорщики они не любят огласки. Поэтому сообщайте это везде. Пишите на Facebook, обращайтесь ко мне, к Нефедову (заместитель министра экономического развития и торговли Украины - ред.). То есть используйте эти горизонтальные связи пока те государственные органы, которые должны этим заниматься, а это в первую очередь Государственная аудиторская служба, не отреагирует. Им просто нужно еще немного реформироваться", - отметил он.
По словам О.Стародубцева, вопрос сомнительных тендеров, даже если речь о Минобороны, надо обязательно решать.
"Мы понимаем, что тендер должен пройти честно. С другой стороны, у нас война и что нужно на передовую виднее генералам, хотя доверие к ним, в плане закупок, не очень (большое - ред.). Мы понимаем, что им нужно быстрее. Были периоды, когда все было хорошо. Сейчас нужно, конечно, решать эти вопросы", - добавил он.
Напомним, как сообщал УНН, Минобороны провело сомнительный топливный тендер несмотря на судебный запрет.
Сама процедура указанных закупок длительное время блокировалась со стороны ООО "ВИЙСЬСКРВИС ВОЛОНТЕР", которое в дальнейшем отозвало свою жалобу.
Победу в указанном тендере, который проходил в переговорной процедурой, получила неизвестная на топливном рынке компания ООО "ЕФГ Трейдинг", которая ранее никогда не принимала участия в топливных закупках государственных органов.