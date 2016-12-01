О.Онищенко часто буває в РФ і Великій Британії - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За оперативною інформацією Сслужби безпеки України, народний депутат Олександр Онищенко часто відвідує РФ і Велику Британію. Про це під час брифінгу повідомив керівник Головного слідчого управління Григорій Остафійчук, передає кореспондент УНН.
"За нашою (оперативною інформацією - ред.) він (О.Онищенко - ред.) частенько буває і в РФ, і в Британії", - сказав Г.Остафійчук.
При цьому він нагадав, що СБУ не оголошувала в розшук О.Онищенка, процесуально в розшуку він перебуває від НАБУ.
За словами Г.Остафійчука, після оголошення в розшук О.Онищенка СБУ проситиме про його екстрадицію з тієї країни, де він перебуватиме.
Він також додав, що після оголошення підозри О.Онищенку у державній зраді суд має визначити підслідність кримінального провадження.