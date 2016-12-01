А.Онищенко часто бывает в РФ и Великобритании - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. По оперативной информации Сслужбы безопасности Украины, народный депутат Александр Онищенко часто посещает РФ и Великобританию. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Главного следственного управления Григорий Остафийчук, передает корреспондент УНН.
"По нашей (оперативной информации - ред.) он (А.Онищенко - ред.) часто бывает и в РФ, и в Британии", - сказал Г.Остафийчук.
При этом он напомнил, что СБУ не объявляла в розыск А.Онищенко, процессуально в розыске он находится от НАБУ.
По словам Г.Остафийчука, после объявления в розыск А.Онищенко СБУ будет просить о его экстрадиции из той страны, где он будет находиться.
Он также добавил, что после объявления подозрения А.Онищенко в государственной измене суд должен определить подследственность уголовного производства.