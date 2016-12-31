О.Лень допоміг "Фініксу" здобути десяту перемогу в регулярному сезоні НБА

Ключовою в матчі стала третя чверть. У даному проміжку представник Заходу виграв у “Торонто” з перевагою в 12 балів — 34:22 і святкував загальну звитягу 99:91.

Найкращим у стані переможців став розігруючий захисник Ерік Бледсо — 22 пункти + 10 передач. За “Репторс” по 24 очки відзначилися Демар Дерозан і Кайл Лаурі.

Український центровий О.Лень з лави запасних приніс “Санс” 5 пунктів (2/5 двоочкові, 1/2 штрафні), 6 підбирань і 1 блок-шот за 21:04 хвилини.

Нагадаємо, що “Фінікс” має в активі 10 перемог при 23 поразках, натомість “Торонто” з 22 виграшами в 32 зустрічах йде на другому щаблі Східної конференції.нба