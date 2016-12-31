А.Лень помог "Финиксу" одержать десятую победу в регулярном сезоне НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Клуб НБА "Финикс Санс" за который выступает уроженец города Антрацит Алексей Лень, победил дома одного из лидеров Восточной конференции НБА "Торонто Рэпторс", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Финикса".
Ключевой в матче стала третья четверть. В данном промежутке представитель Запада выиграл у "Торонто" с преимуществом в 12 баллов - 34:22 и праздновал общую победу 99:91.
Лучшим в стане победителей стал разыгрывающий защитник Эрик Бледсо - 22 пункта + 10 передач. За "Рэпторс" по 24 очка отличились Демар Дерозан и Кайл Лаури.
Украинский центровой А.Лень со скамейки запасных принес "Санс" 5 пунктов (2/5 двухочковые, 1/2 штрафные), 6 подборов и 1 блок-шот за 21:04 минуты.
Напомним, что "Финикс" имеет в активе 10 побед при 23 поражениях, а "Торонто" с 22 выигрышами в 32 встречах идет на второй ступени Восточной конференции НБА.