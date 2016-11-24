О.Данилюк повідомив, коли створять Службу фінрозслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Служба фінансових розслідувань має з'явитися в Україні не пізніше 2017 року. Про це розповів міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю "Фокусу", передає УНН.
"Для ліквідації податкової поліції і створення Служби фінансових розслідувань потрібно прийняти спеціальний закон. Хотілося укомплектувати нову службу в цьому році, але, швидше за все, станеться це вже в 2017-му", - зазначив він.
За словами міністра, найважливішим питанням під час створення нової служби є питання кадрів.
"Хтось з податкових міліціонерів, напевно, залишиться, але кістяк буде складатися з абсолютно нових осіб, яких відберуть на прозорому конкурсі. І це буде не 1500 осіб, які зараз працюють в декількох органах в сфері протидії фінансовим злочинам, а 2500. І найголовніше, що це служба стане не силовою, а в першу чергу аналітичною", - підкреслив він.