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О.Данилюк повідомив, коли створять Службу фінрозслідувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Служба фінансових розслідувань має з'явитися в Україні не пізніше 2017 року. Про це розповів міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю "Фокусу", передає УНН.

О.Данилюк повідомив, коли створять Службу фінрозслідувань

"Для ліквідації податкової поліції і створення Служби фінансових розслідувань потрібно прийняти спеціальний закон. Хотілося укомплектувати нову службу в цьому році, але, швидше за все, станеться це вже в 2017-му", - зазначив він.

За словами міністра, найважливішим питанням під час створення нової служби є питання кадрів.

"Хтось з податкових міліціонерів, напевно, залишиться, але кістяк буде складатися з абсолютно нових осіб, яких відберуть на прозорому конкурсі. І це буде не 1500 осіб, які зараз працюють в декількох органах в сфері протидії фінансовим злочинам, а 2500. І найголовніше, що це служба стане не силовою, а в першу чергу аналітичною", - підкреслив він.

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