О.Данилюк повідомив, коли створять Службу фінрозслідувань

"Для ліквідації податкової поліції і створення Служби фінансових розслідувань потрібно прийняти спеціальний закон. Хотілося укомплектувати нову службу в цьому році, але, швидше за все, станеться це вже в 2017-му", - зазначив він.

За словами міністра, найважливішим питанням під час створення нової служби є питання кадрів.

"Хтось з податкових міліціонерів, напевно, залишиться, але кістяк буде складатися з абсолютно нових осіб, яких відберуть на прозорому конкурсі. І це буде не 1500 осіб, які зараз працюють в декількох органах в сфері протидії фінансовим злочинам, а 2500. І найголовніше, що це служба стане не силовою, а в першу чергу аналітичною", - підкреслив він.