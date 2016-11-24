А.Данилюк сообщил, когда создадут Службу финрасследований

"Для ликвидации налоговой полиции и создания Службы финансовых расследований нужно принять специальный закон. Хотелось укомплектовать новую службу в этом году, но, скорее всего, произойдет это уже в 2017-м", - отметил он.

По словам министра, важнейшим вопросом при создании новой службы является вопрос кадров.

"Кто-то из налоговых милиционеров, наверное, останется, но костяк будет состоять из абсолютно новых лиц, которых отберут на прозрачном конкурсе. И это будет не 1500 человек, которые сейчас работают в нескольких органах в сфере противодействия финансовым преступлениям, а 2500. И самое главное, что это служба станет не силовой, а в первую очередь аналитической ", - подчеркнул он.