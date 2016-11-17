О.Богомолець: на сьогодні в Україні бракує понад 20 тисяч посад лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Кожного року з медичних вузів випускається 10 тисяч молодих спеціалістів, проте всього 3 тисячі йдуть на роботу в лікарні. На сьогодні бракує понад 20 тисяч посад лікарів. Про це повідомила нардеп, голова комітету ВР з охорони здоров'я Ольга Богомолець під час стратегічного міжвідомчого форуму "Реформа медицини: фінансування, управління, первинна медична допомога", передає кореспондент УНН.
"Україна сьогодні випускає щорічно 10 тисяч молодих лікарів, з них - 7 тисяч, або змінюють свій профіль, або виїжджають за кордон. Сьогодні в Україні бракує понад 20 тисяч посад лікарів",- сказала вона.
Як повідомляв УНН, у Києві для 24-х українських лікарів відбувся курс "Підтримка життя під час травми" за світовими стандартами медицини.