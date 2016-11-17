О.Богомолець: на сьогодні в Україні бракує понад 20 тисяч посад лікарів

"Україна сьогодні випускає щорічно 10 тисяч молодих лікарів, з них - 7 тисяч, або змінюють свій профіль, або виїжджають за кордон. Сьогодні в Україні бракує понад 20 тисяч посад лікарів",- сказала вона.

Як повідомляв УНН, у Києві для 24-х українських лікарів відбувся курс "Підтримка життя під час травми" за світовими стандартами медицини.