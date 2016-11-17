О.Богомолец: на сегодня в Украине не хватает более 20 тыс. должностей врачей

"Украина сегодня выпускает ежегодно 10 тыс. молодых врачей, из них - 7 тыс. или меняют свой профиль, или выезжают за границу. Сегодня в Украине не хватает более 20 тыс. должностей врачей", - сказала она.

Как сообщал УНН, в Киеве для 24-х украинских врачей состоялся курс "Поддержка жизни во время травмы" по мировым стандартам медицины.