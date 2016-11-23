О.Айвазовська: до роботи у політичній підгрупі ТКГ долучився дипломат О.Моцик

"...до нашої роботи долучився потужний кадровий дипломат Олександр Моцик, посол України в США до 2015 року, з яким у мене були гарячі дебати у 2012 році за результатами моніторингу ОПОРИ чергових парламентських виборів у Вашингтоні. Зараз вже разом дебатуватимемо з РФ та ОРДЛО", - написала О.Айвазовська.

Вона також повідомила, що до наступного засідання на початку грудня міністри закордонних справ Нормандської четвірки повинні погодити, або ні (завжди є варіанти, коли стільки червоних ліній) Дорожню карту.

Резюмуючи роботу у Мінську, О.Айвазовська також додала, що "нічого не виграли, нічого не програли, але щось замислили".