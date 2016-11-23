О.Айвазовская: к работе в политической подгруппе ТКГ присоединился дипломат А.Моцик

"...к нашей работе присоединился мощный кадровый дипломат Александр Моцик, посол Украины в США до 2015 года, с которым у меня были горячие дебаты в 2012 году по результатам мониторинга ОПОРЫ очередных парламентских выборов в Вашингтоне. Сейчас уже вместе будем вести дебаты с РФ и ОРДЛО", - написала О. Айвазовская.

Она также сообщила, что к следующему заседанию в начале декабря министры иностранных дел Нормандской четверки должны согласовать, или нет (всегда есть варианты, когда столько красных линий) Дорожную карту.

Резюмируя работу в Минске, О.Айвазовская также добавила, что "ничего не выиграли, ничего не проиграли, но что-то задумали".