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О.Айвазовская: к работе в политической подгруппе ТКГ присоединился дипломат А.Моцик

Киев • УНН

 • 9360 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. К работе в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы присоединился мощный кадровый дипломат, посол Украины в США до 2015 года Александр Моцик. Об этом сообщила эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook, передает УНН.

О.Айвазовская: к работе в политической подгруппе ТКГ присоединился дипломат А.Моцик

"...к нашей работе присоединился мощный кадровый дипломат Александр Моцик, посол Украины в США до 2015 года, с которым у меня были горячие дебаты в 2012 году по результатам мониторинга ОПОРЫ очередных парламентских выборов в Вашингтоне. Сейчас уже вместе будем вести дебаты с РФ и ОРДЛО", - написала О. Айвазовская.

Она также сообщила, что к следующему заседанию в начале декабря министры иностранных дел Нормандской четверки должны согласовать, или нет (всегда есть варианты, когда столько красных линий) Дорожную карту.

Резюмируя работу в Минске, О.Айвазовская также добавила, что "ничего не выиграли, ничего не проиграли, но что-то задумали".

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