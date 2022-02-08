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The New York Times

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NYT: Johnson & Johnson призупинила виробництво вакцини від COVID-19

NYT: Johnson & Johnson призупинила виробництво вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 21184 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Американська компанія Johnson & Johnson призупинила виробництво простої в застосуванні і відносно недорогої вакцини від коронавірусу. За даними джерел New York Times, виробнича лінія в голландському Лейдені була зупинена ще в кінці минулого року. Правда, повідомляється, що через кілька місяців виробництво відновиться, але точні дати невідомі. Також немає даних про запаси вже вироблених партій на складах, передає УНН.

Деталі

У видання є інформація, що Johnson & Johnson почала виробництво експериментальної, але потенційно більш прибутковою вакцини. При цьому компанія вже значно відстала від графіка поставок дешевої вакцини в країни, що розвиваються, які не можуть собі дозволити закупівлю дорогих вакцин.

Раніше Johnson & Johnson планувала поширити франшизу з виробництва своєї вакцини на інші майданчики, але вони або не були запущені, або не отримали дозволу регулюючих органів.

Дії Johnson & Johnson при цьому стали несподіванкою для двох найбільших замовників: Африканського союзу і центру Covax, міжнародного гуманітарного проекту з постачання вакцини в бідні країни, представники цих організацій дізналися про плани американської компанії від журналістів.

Одне з джерел видання зазначило, що через призупинення виробництва обсяги поставок можуть скоротитися на кілька сотень млн доз.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Biontech, Moderna і J&J працюють над адаптацією своїх вакцин під Omicron

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