Нуланд згадала приписувані Леніну слова, говорячи про тактику Росії

Нуланд пояснила дії адміністрації тогочасного президента США Барака Обами у відповідь на повідомлення про втручання Росії у вибори в США.

"Президент видав особисте і чітке попередження президенту Путіну. Були подібні обговорення на інших рівнях, використовуючи існуючі канали комунікації, які ми мали з росіянами. Однак, ми не вводили стримуючих заходів у виборчий період. З червня ми проводили багато роботи стосовно того, які стримуючи заходи ми можемо застосувати у передвиборчий період, чи після нього", - заявила Нуланд.

Під час слухань голова комітету сенату з розвідки республіканець Річард Берр запитав думку Нуланд стосовно того, як міркувала Росія, коли чинила зі США подібне до того, що вони робили в інших країнах, "країнах, які вони насправді вважають частиною Радянського Союзу".

У відповідь Нуланд наголосила на опортуністичній тактиці Росії, яка прагне використовувати слабкі місця в демократичних системах, щоб досягти своїх цілей.

"Вважаю, що вони побачили і з часом все більше розуміли те, які є вразливості в нашій демократичній системі. Те, що технології мають надзвичайно велике значення у спілкуванні для нас і технології надали їм можливість дати турбо-прискорення тим технологіям, які вони вживали навіть з радянських часів, для того, щоб посіяти неспокій в політиці США, пересварити нас один з одним. Вони це робили краще і краще", - підкреслила Нуланд.

"Загалом, цей Кремль є дуже опортуністичним. У власній країні, в Україні, чи в Європі, на інших континентах, або в США вони вкидають багато зачіпок, можливостей для перевірки і коли вони відчувають "слабинку" – вони тиснутимуть далі. Є висловлювання, яке приписують Леніну: "штиковий удар: натрапивши на кістку – зупинись, на м’яке – штовхай". Гадаю, вони натрапили на слабкі сторони", - заявила Нуланд.

Нуланд, яка тепер є керівником Центру нової американської безпеки, запропонувала програму з п’яти кроків, для протистояння кіберзагрозам:



Створити міжвідомчий центр подібно до контртерористичного центру, але менше за розміром, щоб збирати інформаційні та урядові ресурси для виявлення зусиль інших держав з дезінформації, кібернападів, зловживання Інтернетом.



Білий дім може організувати комісію разом з приватними компаніями з метою розробки технічних, регуляторних та правових рекомендацій для захисту користувачів в Інтернеті.



Уряд США має краще захищати американські компанії в їх зусиллях з протистояння зловмисним впливам вдома та за кордоном.



Президент має призначити координатора міжнародних зусиль в цій сфері.



Конгрес може підтримати значне збільшення бюджету, для того, щоб зміцнити можливості США в регіоні.



Нагадаємо, США готуються дати відсіч у кіберпросторі своїм противникам.