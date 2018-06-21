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Нуланд упомянула приписываемые Ленину слова, говоря о тактике России

Нуланд упомянула приписываемые Ленину слова, говоря о тактике России

Киев  •  УНН

 • 6900 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Бывший помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила об оппортунистической тактике России, которая стремится использовать слабые места в демократических системах, чтобы достичь своих целей. Об этом она сказала во время слушаний в комитете американского сената по разведке, посвященных вмешательству России к выборам в США 2016 года, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Нуланд пояснила действия администрации тогдашнего президента США Барака Обамы в ответ на сообщение о вмешательстве России в выборы в США.

"Президент выдал личное и четкое предупреждение президенту Путину. Были подобные обсуждения на других уровнях, используя существующие каналы коммуникации, которые мы имели с россиянами. Однако, мы не вводили сдерживающих мер в избирательный период. С июня мы проводили много работы относительно того, какие меры для сдерживая мы можем применить в предвыборный период или после него", - заявила Нуланд.

Во время слушаний председатель комитета сената по разведке республиканец Ричард Берр спросил мнение Нуланд о том, как рассуждала Россия, когда делала с США подобное тому, что они делали в других странах, "странах, которые они на самом деле считают частью Советского Союза".

В ответ Нуланд отметила оппортунистическую тактику России, которая стремится использовать слабые места в демократических системах, чтобы достичь своих целей.

"Считаю, что они увидели и со временем все больше понимали, какие есть уязвимости в нашей демократической системе. То, что технологии имеют чрезвычайно большое значение в общении для нас и технологии предоставили им возможность дать турбо-ускорение тем технологиям, которые они использовали даже с советских времен, для того, чтобы посеять беспокойство в политике США, перессорить нас друг с другом. Они это делали лучше и лучше", - подчеркнула Нуланд.

"В общем, этот Кремль является очень оппортунистическим. В своей стране, в Украине или в Европе, на других континентах, или в США они бросают много зацепок, возможностей для проверки и когда они чувствуют "слабинку" - они будут давить дальше. Есть высказывания, приписываемое Ленину: "штыковой удар: натолкнувшись на кость - остановись, на мягкое - толкай". Думаю, они наткнулись на слабые стороны", - заявила Нуланд.

Нуланд, которая теперь является руководителем Центра новой американской безопасности, предложила программу из пяти шагов, для противостояния киберугрозам:

  • Создать межведомственный центр подобно контртеррористическому центру, но меньше по размеру, чтобы собирать информационные и правительственные ресурсы для выявления усилий других государств по дезинформации, кибератакам, злоупотреблению Интернетом.
  • Белый дом может организовать комиссию вместе с частными компаниями с целью разработки технических, регуляторных и правовых рекомендаций для защиты пользователей в Интернете.
  • Правительство США должно лучше защищать американские компании в их усилиях по противостоянию злонамеренным действиям дома и за рубежом.
  • Президент должен назначить координатора международных усилий в этой сфере.
  • Конгресс может поддержать значительное увеличение бюджета, для того, чтобы укрепить возможности США в регионе.

Напомним, США готовятся дать отпор в киберпространстве своим противникам.

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