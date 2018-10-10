НП під Ічнею: притягнуто до відповідальності 24 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Міністерстві оборони заявили про притягнення до відповідальності 24 людей після НС на 6-му арсеналі Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області. Про це сьогодні сказав міністр оборони України Степан Полторак на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"За події, які відбулись, у межах своєї компетенції я можу проводити тільки службове розслідування. Для того, щоб розібратись з передумовами, які могли б сприяти події, яка відбувається. По кожному випадку є рішення, задача, план усунення, ми працюємо. Є люди, які притягнуті до відповідальності – 24 людини звільнення, накладені стягнення, в тому числі генерали, начальники Генштабу", - сказав Полторак.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.