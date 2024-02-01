Новий законопроєкт про репродуктивний матеріал військових ВР розгляне найближчим часом
Київ • УНН
Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне законопроект №10448 про збереження репродуктивних клітин захисників держави
Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне законопроєкт №10448 щодо врегулювання питання збереження генофонду захисників та захисниць у разі їх загибелі. Про це журналісту УНН повідомила заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Оксана Дмитрієва.
На запитання, коли ВР розгляне законопроєкт №10448, Дмитрієва відповіла: "На найближчому засіданні".
Доповнення
31 січня комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу №10448 до порядку денного сесії парламенту, ухвалити рішення про визначення його як невідкладного та ухвалити законопроект за основу та в цілому.
Законопроєкт №10448 передбачає 3-річне збереження репродуктивних клітин захисників держави у разі їх загибелі/визнання померлими, - відповідно до розпорядження (заповіту) оборонця держави. Відповідне збереження клітин відбуватиметься за рахунок держави. Зберігання клітин після 3 років може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні. Форму такого розпорядження має встановити уряд.
Ухвалення законопроєкту, як очікується, врегулює питання соціального захисту військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство (материнство).
Медична адвокатка Олени Бабич на своїй сторінці у Facebook зазначала, що законопроєкт №10448 є найкращим. Законопроєкти №10437 та №10438 вона розкритикувала.
За її словами, перевага законопроєкту №10448 в тому, що він законодавчо врегульовує використання репродуктивних клітин після смерті особи, і не тільки військовослужбовців.
Контекст
Наприкінці листопада Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує з березня українські клініки утилізовувати репродуктивні клітини загиблих військовослужбовців, які зберігаються в кріобанках. Жінки почали бити на сполох, а у партії "Слуга народу" пообіцяли проголосувати за необхідні зміни, щоб цього не сталося.
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових і запевнили, що уже працюють над вирішенням цього питання з нардепами.