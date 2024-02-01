Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
Киев • УНН
Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект №10448 о сохранении репродуктивных клеток защитников государства
Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект №10448 по урегулированию вопроса сохранения генофонда защитников и защитниц в случае их гибели. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.
На вопрос, когда ВР рассмотрит законопроект №10448, Дмитриева ответила: "На ближайшем заседании".
Дополнение
31 января комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа №10448 в повестку дня сессии парламента, принять решение об определении его как неотложного и принять законопроект за основу и в целом.
Законопроект №10448 предусматривает 3-летнее сохранение репродуктивных клеток защитников государства в случае их гибели/признания умершими, - в соответствии с распоряжением (завещанием) защитника государства. Соответствующее сохранение клеток будет происходить за счет государства. Хранение клеток после 3 лет может быть продолжено за счет другого лица, определенного в распоряжении. Форму такого распоряжения должно установить правительство.
Принятие законопроекта, как ожидается, урегулирует вопросы социальной защиты военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство).
Медицинский адвокат Елены Бабич на своей странице в Facebook отмечала, что законопроект №10448 является лучшим. Законопроекты №10437 и №10438 она раскритиковала.
По ее словам, преимущество законопроекта №10448 в том, что он законодательно регулирует использование репродуктивных клеток после смерти человека, и не только военнослужащих.
Контекст
В конце ноября Верховная Рада приняла закон, который обязывает с марта украинские клиники утилизировать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, которые хранятся в криобанках. Женщины начали бить тревогу, а в партии "Слуга народа" пообещали проголосовать за необходимые изменения, чтобы этого не произошло.
В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных и заверили, что уже работают над решением этого вопроса с нардепами.
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект №10448 о сохранении репродуктивных клеток защитников государства.
Вымогал 5 тыс. долл. США за исключение с воинского учета: под подозрением врач ВВК одного из военно-медицинских центров МО Украины
Врачу военно-медицинского центра в Украине сообщено о подозрении в вымогательстве 5 000 долларов США от военнослужащего за признание его непригодным к военной службе.
Армия рф с беспилотника атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области
Бригада скорой помощи в Херсонской области Украины была атакована российским беспилотником, который повредил их автомобиль, но не ранил врачей.
В Днепре задержали мужчину за убийство 11-летней девочки
В Днепре правоохранители задержали мужчину, который нанес многочисленные ножевые ранения 11-летней девочке, что привело к ее смерти.
"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины
По словам министра иностранных дел Украины выделение Украине 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, демонстрирует постоянную поддержку Киева. Кроме того, это разрушает заявления об усталости международных партнеров от войны.
Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки
Фермеры в Брюсселе протестуют возле Европейского парламента, поджигая костры, зажигая фейерверки, бросая яйца и камни, что привело к столкновениям с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ.
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
На стоимость криптовалют влияет ряд специфических факторов. Эксперт разъяснила, что такое халвинг и как этот фактор влияет на стоимость, прежде всего, биткоина.
Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве
Актер Алек Болдуин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года.
Важное решение, которое поддержали все 27 лидеров ЕС: Зеленский поблагодарил партнеров за 50 млрд евро помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что пакет помощи на 50 миллиардов евро укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на россию.
В Одесской области задержали мошенника, который выдавал себя за контрразведчика и "продавал должности" в спецслужбе
Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области мошенника, который выдавал себя за сотрудника контрразведки и предлагал трудоустройство в СБУ за деньги.