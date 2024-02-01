Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект №10448 по урегулированию вопроса сохранения генофонда защитников и защитниц в случае их гибели. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.

На вопрос, когда ВР рассмотрит законопроект №10448, Дмитриева ответила: "На ближайшем заседании".

Дополнение

31 января комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа №10448 в повестку дня сессии парламента, принять решение об определении его как неотложного и принять законопроект за основу и в целом.

Законопроект №10448 предусматривает 3-летнее сохранение репродуктивных клеток защитников государства в случае их гибели/признания умершими, - в соответствии с распоряжением (завещанием) защитника государства. Соответствующее сохранение клеток будет происходить за счет государства. Хранение клеток после 3 лет может быть продолжено за счет другого лица, определенного в распоряжении. Форму такого распоряжения должно установить правительство.

Принятие законопроекта, как ожидается, урегулирует вопросы социальной защиты военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство).

Медицинский адвокат Елены Бабич на своей странице в Facebook отмечала, что законопроект №10448 является лучшим. Законопроекты №10437 и №10438 она раскритиковала.

По ее словам, преимущество законопроекта №10448 в том, что он законодательно регулирует использование репродуктивных клеток после смерти человека, и не только военнослужащих.

Контекст

В конце ноября Верховная Рада приняла закон, который обязывает с марта украинские клиники утилизировать репродуктивные клетки погибших военнослужащих, которые хранятся в криобанках. Женщины начали бить тревогу, а в партии "Слуга народа" пообещали проголосовать за необходимые изменения, чтобы этого не произошло.

В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных и заверили, что уже работают над решением этого вопроса с нардепами.