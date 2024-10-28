Новий удар по воронезькій області: зайнялася пожежа на анненському спиртзаводі
Київ • УНН
У воронезькій області рф після атаки безпілотників загорілося підприємство - анненський спиртзавод. Раніше в цьому ж селищі вже атакували нафтобазу "Аннанафтопродукт".
У воронезькій області терористичної країни знову горить підприємство після атаки БпЛА. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За інформацією від місцевих жителів, внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на анненському спиртзаводі у воронезькій області. Хоча офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає, раніше глава регіону інформував про пошкодження на двох промислових підприємствах в результаті подібних атак.
Крім того, у селищі анна розташована нафтобаза ТОВ "Аннанафтопродукт", яка вже стала мішенню для безпілотників на початку жовтня.
Атака дронів на спиртзавод у російському новохоперську: спалахнула пожежа27.10.24, 23:25 • 72286 переглядiв