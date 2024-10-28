Новый удар по воронежской области: загорелся пожар на анненском спиртзаводе
Киев • УНН
В воронежской области рф после атаки беспилотников загорелось предприятие - анненский спиртзавод. Ранее в этом же поселке уже атаковали нефтебазу "аннанефтепродукт".
В воронежской области террористической страны снова горит предприятие после атаки БпЛА. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По информации от местных жителей, в результате атаки беспилотников возник пожар на анненском спиртзаводе в воронежской области. Хотя официальных подтверждений этой информации пока нет, ранее глава региона информировал о повреждениях на двух промышленных предприятиях в результате подобных атак.
Кроме того, в поселке анна расположена нефтебаза ООО "аннанефтепродукт", которая уже стала мишенью для беспилотников в начале октября.
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