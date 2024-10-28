Новый удар по воронежской области: загорелся пожар на анненском спиртзаводе

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 136819 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 198263 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 197825 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 155122 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 228720 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 153756 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 150846 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153094 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый удар по воронежской области: загорелся пожар на анненском спиртзаводе

Новый удар по воронежской области: загорелся пожар на анненском спиртзаводе

Киев  •  УНН

03:16 • 2242 просмотра

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В воронежской области рф после атаки беспилотников загорелось предприятие - анненский спиртзавод. Ранее в этом же поселке уже атаковали нефтебазу "аннанефтепродукт".

В воронежской области террористической страны снова горит предприятие после атаки БпЛА. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации от местных жителей, в результате атаки беспилотников возник пожар на анненском спиртзаводе в воронежской области. Хотя официальных подтверждений этой информации пока нет, ранее глава региона информировал о повреждениях на двух промышленных предприятиях в результате подобных атак.

Кроме того, в поселке анна расположена нефтебаза ООО "аннанефтепродукт", которая уже стала мишенью для беспилотников в начале октября.

Атака дронов на спиртзавод в российском Новохоперске: вспыхнул пожар27 октября 2024, 21:25 • 9854 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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